4 Eki 2020 05:01
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Koronaya rağmen tarım ürünleri ihracatında artış

Koronaya rağmen tarım ürünleri ihracatında artış

Tahran, İRNA- İran Gümrük Başkan Yardımcısı Mehrdad Cemal Erveneki, yılın ilk yarısında yurt dışına ihraç edilen tarım ürünlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12.2 artarak 2 milyar 570 milyon dolar olduğunu söyledi.

Yılın ilk altı ayında 3 milyon 706 bin ton ağırlığında tarım ürününün ihraç edildiğine değinen Erveneki, geçen yılın aynı döneminde bu miktarın 2 milyon 979 bin ton olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

İhraç edilen ilk 10 kalemin fıstık, domats, karpuz, salça, fıstık çekirdeği, elma, patates ve şeftali olduğunu belirten Erveneki, fıstığın 304 milyon dolarlık ihracatla en değerli tarım ürünü olduğunu ifade etti.

Irak, BAE, Afganistan ve Çin'in İran'ın tarım ürünleri ihracatının ana pazarları olduğunu dile getiren Erveneki, 'Yaptırımlara ve korona koşullarına karşın, tarım ürünleri ihracatında her geçen gün rekorlar tazelenmektedir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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