Koronaya rağmen tarım ürünleri ihracatında artış

Yılın ilk altı ayında 3 milyon 706 bin ton ağırlığında tarım ürününün ihraç edildiğine değinen Erveneki, geçen yılın aynı döneminde bu miktarın 2 milyon 979 bin ton olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

İhraç edilen ilk 10 kalemin fıstık, domats, karpuz, salça, fıstık çekirdeği, elma, patates ve şeftali olduğunu belirten Erveneki, fıstığın 304 milyon dolarlık ihracatla en değerli tarım ürünü olduğunu ifade etti.

Irak, BAE, Afganistan ve Çin'in İran'ın tarım ürünleri ihracatının ana pazarları olduğunu dile getiren Erveneki, 'Yaptırımlara ve korona koşullarına karşın, tarım ürünleri ihracatında her geçen gün rekorlar tazelenmektedir' diye ekledi.

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