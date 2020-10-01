İranşehr hurması Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Feyyazi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu sene şu ana kadar 22 bin ton hurma hasadı yapıldığını belirterek, İranşehr kentinde 5150 hektar hurmalık bulunduğunu söyledi.

Bölgede 50 çeşit hurma üretildiğini ifade eden Feyyazi kentte 15 bin ton kapasiteli soğutma merkezleri bulunduğunu söyledi.

Kentte 10 bin kişinin hurma hasadı ve ambalajında faaliyet gösterdiğini ifade eden Feyyazi, her hektar alanda 6.5 ton hurma elde edildiğini ve bu sene 25 bin ton hurma hasadı beklediklerini söyledi.

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2012