2 Ağu 2020 03:27
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İran'ın fıstık ihracatı 5 yılda yüzde 235 arttı

İran'ın fıstık ihracatı 5 yılda yüzde 235 arttı

Kirman, İRNA- İran Fıstık Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Rızayi, Bu yılın ilk dört ayında (21 Mart- 20 Temmuz 2020 arası) yurt dışına yapılan fıstık ihracatının geçen beş yılın ortalama aynı dönemine göre yüzde 235 artışla 35 bin tona ulaştığını bildirdi.

İran fıstığının merkezi olarak bilinen Rafsancan ilçesinde düzenlediği bastın toplantısında konuşan Rızayi, bu yılın ilk dört ayında her ay sırasıyla 2600, 9200, 9800 ve 14 bin 140 ton fıstığın yurt dışına ihraç edildiğini belirterek, 'Bu dört aylık dönemde fıstık ihracatçıları durumu değerlendirerek, iyi ihracat yaptı' dedi.

Korona salgınının fıstık ihracatının düşmesinde ana etken olmadığına değinen Rızayi, 'Bu ürünün küresel tüketimi azalsa da yasaların doğru uygulanması durumunda en kötü koşullarda bile fıstığı ihract etmek mümkün, öyle ki yılın ilk dört ayında 35 bin ton fıstık ihracatı gerçekleşti' diye konuştu.

Fıstık ihracat ve üretiminin daha da desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Rızayi, '2018 yılında üretilen 55 bin ton fıstıktan 30 bin tonu yurt dışına ihraç edildi' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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