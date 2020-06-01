Yılın ilk 2 ayında Bender Abbas Şehit Recayi Limanı'ndan yurt dışına 1.7 milyon tonun üzerinde petrol ürünleri ihracatı

Geçen yılın aynı dönemine göre bu limandan yurt dışına yapılan petrol ürünleri ihracatının yüzde 32.6 arttığını dile getiren Afifipur, geçen iki ayda ayrıca 2 milyon 652 bin 948 ton petol ürününün kabotaj ve 13 bin 347 tonunun transti edildiğini, bu açıdan da yüzde 100 büyüme kaydedildiğini ifade etti.

Bu yılın ilk iki ayında 2 milyon 247 bin 238 ton petrol dşı ürününün bu limandan yurt dışına ihracatı yapıldığına dikkati çeken Afifipur, bu iki aylık dönemde yüzde 20 düşüşle 1 milyon 105 bin ton ptrol dışı ürünün bu limana ithal edildiğini ve 547 bin 429 ton ürünün diğer bölgelere transti edildiğnii söyledi.

Yılın ilk ayında Şehit Recayi Limanı'nda taşınan petrol ve petrol dışı ürünleri miktarının 8 milyon 639 bin 920 tonu bulduğuna dikkati çeken Afifipur, 'Bunlardan 4 milyon 180 bin 592 tonu petrol dışı ürünlerden oluşurken, 4 milyon 459 bin 328 tonu petrol ürünlerinden oluştu. Bu açıdan da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.9 büyüme yaşandı' diye belirtti.

Şehit Recayi Limanı'nda bu dönemde 583 geminin geçiş yaptığını kaydeden Afifipur, bunlardan 468'inin bin ton üzerinde yük kapasiteli, 115'inin de bin tonun altında yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu sözlerine ekledi.