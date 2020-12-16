16 Ara 2020 10:23
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Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı bugün video konferans yöntemi ile yapılacak

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı bugün video konferans yöntemi ile yapılacak

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonunun bu anlaşmayı uygulama sürecini ve anlaşmaya üye tarafların yükümlülüklerin yerine getirilmesinin önündeki engelleri incelemek için bugün video konferans şeklinde toplanacağını bildirdi.

Bir gazetecinin bugün yapılacak Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantı gündemiyle ilgili sorusuna yanıt veren Hatipzade, 'Bu, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun olağan ve normal bir toplantısı olarak dışişleri bakan yardımcıları ve siyasi müdürleri düzeyinde anlaşmaya taraf ülkeler arasında her üç ayda bir düzenlenir. Toplantının düzenlenmesinin amacı, Nükleer Anlaşma'yı uygulama sürecini ve anlaşmaya üye tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin önündeki engelleri incelemektir' dedi.

Hatipzade, 'Kovid-19 ile ilgili hususlar göz önüne alındığında, bu toplantı da gerekli şekilde ve birçok uluslararası toplantı gibi bugün Tahran saati ile 13:30'da video konferans şeklinde gerçekleşecek' diye ekledi.

Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid'in başkanlık edeceği bu toplantıda İran'ın Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Ortak Komisyon toplantısında heyetimize başkanlık edecek.

Ortak Komisyon'un bir önceki toplantısı 1 Eylül'de Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Coburg Otelinde yapılmıştı ve Irakçı toplantıya katılan delegasyonların bazı başkanlarıyla ikili görüşmeler yapmıştı. Nükleer Anlaşma uzman görüşmeleri de Pazartesi günü yapıldı.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısının ardından toplantı hakkında konuşan Irakçı, komisyondaki konunun Nükleer Anlaşma'nın sürdürülmesi ve bu konuda tüm tarafların gerekli önlemleri alma ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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