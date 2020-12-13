Rusya Dışişleri Bakanı: Nükleer Anlaşma gözden geçirilmemelidir

Bir webinarda İRNA ve İran Radyo Televizyona Kurumu'na röportaj veren Lavrov, İran'ın Nükleer Anlaşma konusundaki tavrının ölçülü olduğunu ve bu duruşu desteklediklerini söyledi.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya ilişkin pozisyonu yapıcı değil

ABD’nin Nükleer Anlaşma ile ilgili tutumunun yapıcı olmadığına inandıklarını dile getiren Lavrov, 'ABD'de bu anlaşmayı yok etmek isteyen güçler var. ABD'nin provokasyonlarına rağmen İran'ın UAEA Kurulu kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve uluslararası toplum tarafından saygı duyulan ve övülen Ek Protokolü ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Denetleme Önlemleri Anlaşmasını uyguladığını görüyoruz' diye konuştu.

İran'a yönelik Batı yaptırımlarına değinen Lavrov, 'Tek taraflı Batı yaptırımlarını kabul etmiyoruz ve İran İslam Cumhuriyeti'ni belirli önlemlerle destekliyoruz' diye belirtti.

Lavrov, Dağlık Karabağ savaşı ile ilgili olarak, 'Bu bölgenin bir çatışma bölgesinden barış içinde bir arada yaşama bölgesine dönüştürülmesi ve Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ın barış içinde yaşayabilmesi ve İran ile Rusya ve Türkiye'nin bu bölgenin komşu ülkeleri olarak bu üç ülke ile işbirliği yapmaları için bu görüşmeleri devam etmeliyiz' değerlendirmesini yaptı.

Dr. Fahrizade suikastı bölgesel istikrarsızlık unsuru

İranlı nükleer bilimci Şehit Fahrizade'nin suikaste kurban gitmesini bölgeyi istikrarsızlaştırmak için provokasyon olarak gördüklerini ifade eden Lavrov, 'Bu suikastı şiddetle kınıyoruz' dedi.

İran ve Rusya arasındaki ticaret hacminde artış

İran ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin artışına değinen Rus yetkili, 'İran ile Rusya arasındaki ticaret hacmi geçen yıl %20 arttı ve koronavirüs salgını sırasında iki ülke arasındaki ticaret hacmi de yüzde 8 artış gösterdi' ifadesini kullandı.

İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında tercihli ticaret anlaşmasının imzalanmasına atıfta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı, 'İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında tercihli ticaret anlaşması bir yıldır uygulanıyor. Bu dönemde İran ile bu birlik arasındaki ticaret hacmi %15 arttı. İran'ın Avrasya pazarlarına ihracatı %30 büyüdü. İran-Avrasya ilişkilerinde, ödemelerde ve işlemlerde ticaret hacmi artışları ile birlikte ulusal para birimleri kullanılıyor ve bu sistem etkili olduğu için devam edecek. Biz yaptırımların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için her türlü çabayı göstereceğiz' açıklamasında bulundu.

İran ve Rusya iki güçlü küresel oyuncu

"İran ve Rusya'nın iki güçlü küresel oyuncu olduğunun altını çizen Lavrov, 'Bu iki güç dünya sisteminde bir rol oynayabilir ve eşit haklar ve adaleti vurgulayan BM Şartı'nın ilkeleri geçmişten daha çok uygulanabilir' diye ekledi.

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