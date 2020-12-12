Avusturya Dışişleri Bakanı: Tüm taraflar Nükleer Anlaşma'ya dönmelidir

İRNA'ya özel röportaj veren Alexander Schallenberg, Avusturya'nın bu konudaki tutumuyla ilgili sorusuna, 'Viyana, Nükler Anlaşma'ya bağlılığını sürdürecek, ancak aynı zamanda anlaşma üyelerinin ileriye dönük diplomatik bir çözüm bulma çabalarını da destekliyoruz' yanıtını verdi.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun, korona kısıtlamalara rağmen Çarşamba günü Viyana'da yapılacağını dile getiren Schallenberg, bu toplantının taraflar arasında iletişimi sürdürmek için çok önemli olduğunu kaydetti.

İran ile ikili ilişkiler konusundaki görüşlerini ifade eden Avusturyalı diplomat, 'İran ile 160 yıllık istikrarlı ve dostane diplomatik ilişkilerimizden gurur duyuyoruz ve kesinlikle bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Kovid-19 salgını arifesinde ülkenizin misafirperverliğinin tadını çıkaran ve İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile yapıcı görüşmelerde bulunan bir Batı ülkesinin son dışişleri bakanı bendim. Tekrar İran'a seyahat etmek ve İran'ın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etmek istiyorum' diye ekledi.

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