İranlı bir şirket, gelişmiş süper alaşım teknolojisini elde etti

Bu teknoloji şirketinin Genel Müdürü Celal Daniş, nikel ve kobalt bazlı alaşımların gelişmiş endüstrilerin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, bunların gaz türbinlerini inşa etmek için de kullanıldığını söyledi.

Nikel ve kobalt alaşımlarına dayalı gelişmiş parça ve ekipman üretimini şirketin faaliyetlerinin en önemli eksenlerinden biri olarak nitelendiren Daniş, 'Nikel ve kobalt süper alaşımların önemi düşünüldüğünde, bu ürünlerin ana müşterileri söz konusu endüstrilerdendir, çünkü bu alaşımların benzersiz özellikleri vardır. Örneğin, kobalt bazlı alaşımların aşınma direnci çok yüksektir ve bu endüstrilerde çok verimli olabilir' ifadesini kullandı.

Hiper alaşımlı yayların üretimine dikkat çeken Daniş, 'Bu yaylar, özelliklerini özel ortam koşullarında ve sıcaklıklarda muhafaza etmeleri gerektiğinden, artık teknoloji aktivistleri tarafından hassas döküm yöntemleriyle kullanılan ve üretim merkezinden kaçan ileri teknolojiye sahiptir' değerlendirmesini yaptı.

Kuyu içi petrol ve gaz ekipmanları, rafineri ekipmanları, enerji santralleri, petrokimya üretim faaliyetlerine atıfta bulunan Daniş, 'Döküm endüstrisinde yaygın olarak kullanılan erimiş pota yaylarını yerelleştirmeyi ülkede ilk kez başardık. Daha önce bir Avrupa firmasının tekeli olan bu ekipmanın ülkemizde üretimini mümkün kılabildik. Bu yayın kullanımı çok hassas ve gerekli verime sahip değilse 200 ton eriyik 30 metre yükseklikten düşecek ve devasa boyutlara neden olacaktır' açıklamasını yaptı.

Gaz alaşımlı parçaların yeniden yapılandırılmasına değinen Daniş, 'Bu alanda da aktifiz ve özellikle büyük ve gelişmiş parçaları yeniden inşa ve modernize ediyoruz. 300'den fazla çeşit ürün olan gaz türbinleri için birçok yedek parça bu firmada üretilmektedir. Ülkede geniş süper alaşım malzeme pazarı mevcuttur. Santral endüstrisinde çok sayıda gaz türbinimiz ve doğal gaz iletim hatlarımız olduğu için İran, dünyadaki türbin parçalarının en büyük pazarlarından biridir.

Geçmişte kullanılan bu süper alaşımlı ekipmanların çoğunun tamamen ithal edildiğine işaret eden Daniş, 'Ancak şu anda ülkedeki birçok firma bu özel parçaların üretiminde faaliyet gösteriyor. Bu ürün ve hizmetlerle döviz çıkışı engellenmektedir' cümlesini aktardı.

Bu tasarrufların çeşitli alanlarda yapıldığının altını çizen girişimci, 'Örneğin yeniden yapılanma ve onarım alanında, hazır bulunuşluğuna bağlı olarak yılda bir milyon euro enerji santralleri tasarrufu sağlanıyor, ancak 4 milyon Euro'ya kadar tasarruf kapasitesi var. Ayrıca parça üretiminde 1 milyon Euro'ya kadar, diğer üniteler sayesinde 2.5-3 milyon Euro kadar tasarruf sağlandı. Ekonomik istikrar ve yasalar, teknoloji aktivistlerinin plan yapmasını mümkün kılan en önemli gerekliliktir. Öte yandan döviz destek ödemeleri ve benzer numunelerin ithalatına getirilen yasağın devam etmesi gerekiyor' diye ekledi.

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