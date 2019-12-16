Esferayin'den yurt dışına 12 bin ton çelik ihracatı

İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan ilindeki Esferayin Çelik Sanayi Kompleksi Başkan Yardımcısı Hasan İsmaili, İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışı ihract miktarını 25 bin tona çıkarmak istediklerine değinerek, 'İhracattan 5 bin ton kadarı, çelik ürünlerinde dünyaca bilinen Rusya'ya geri kalan kısmı ise Türkiye ve AB ülkelerine yapıldı' dedi.

Esferayin Çelik Kompleksi'nde üretilen ürünlerin kalite olarak yüksek olduğunu ve ileri teknoloji kullandıüğına dikkati çeken İsmaili, 'Kesin olarak aylık bazda 1500 ton ürün, yurt dışına ihraç edilmektedir2 değerlendirmesinde bulundu.

2019 Rusya Metal Eksp Fuarı'na katıldıktan sonra Rus şirketlerden oluşan bir heyetin komplekste incelemde bulunduklarına işaret eden İsmaili, 'Umarız önümüzdeki aylarda da üretim birimimizde üretilen demir çelik ürünlerinin ihracatı artar' diye konuştu.

İran Sanayi Geliştirme ve Yenileme Kurumu'na bağlı Kuzey Horasan'ın Esferayin ilçesinde bulunan demir çelik fabrikası, Ortadoğu'da en büyük alaşım çelik parçalarını üretmektedir.