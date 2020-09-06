Parça imalatı alanında dost ülkelere yardım etme yeteneğine sahibiz

Tuğgeneral Haydari, gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın savunma sanayinde 23 alanda başarılar elde ettiğini belirterek, bu konuda yabancıya ihtiyacımız olmadığını da dile getirdi.

Tuğgeneral Haydari, 'İran ordusu, kuvvetlerinin hazırlık durumunu geliştirmek için her yıl ortak ve özel tatbikatlar düzenliyor, bu tatbikatlarda özel taktikler ve özel silahlar kullanılmaktadır.' diye konuştu.

Tuğgeneral Haydari, 'İran ordusu, batı ve güneybatı sınırlarında konuşlanmıştı ve geçen yıldan beri kuzeydoğu ve doğuda konuşlandırıldı. Bu nedenle sınırları iyi koruyabilmek için özel taktik yeteneklere sahip gar­nizon inşa etmemiz gerekiyordu’ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Haydari, ‘Planlara göre tüm sınır için çok iyi bir plan tasarlanmış İlk seride 10 adet özel gar­nizon yapılması öngörülmekte. İlkini birkaç gün önce açtık ve 9 gar­nizon daha yapılacak’diye ekledi.

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