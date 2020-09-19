Parça üretimi için hiçbir ülkeye ihtiyacımız yoktur

İran-Irak savaşı sonrası Hava Kuvvetleri'nin gelişmelerine değinen General Kurbani, 'İran-Irak savaşının başında 7 üste belki 10 civarında pilotumuz vardı. Halihazırda eğitim yapan en iyi ve en çok eğitim hocalarına sahibiz' diye belirtti.

Düşmanların yaptırım uyguladığı dönemde Hava Kuvvetleri'nin kendi kendine yeterliliğine dikkati çeken General Kurbani, '40 yıldır düşman tarafından askeri ambargo dahil çeşitli ambargolara maruz kaldık. Helikopter sistemleri ç.ok karmaşıktır ve onarım ve bakımı zor bir prosedürdür. Ancak bugün öyle bir konuma ulaştık ki parça üretimi için hiçbir ülkeye ihtiyacımızın olmadığı gibi, dost ülkelere yardım edecek seviyeye bile ulaştık' değerlendirmesinde bulundu.

Bu parçaların üniversite ve bilgi tabanlı şirketler sayesinde üretildiğinin altını çizen General Kurbani, 'Önceki yıllarda sorunlarımızdan biri, gece uçuşuydu. Dünyada sadece birkaç ülke bu olanağı elinde bulunduruyor. Hava Kuvvetlerimiz halihazırda hem gece uçuş yapabilecek hem de halka yardım edebilecek seviyeye ulaşmıştır' diye ekledi.

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