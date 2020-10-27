Orta Doğu'daki ilk teleskopik mobil vinç Kaşan'da tanıtıldı

Endişemadar Bilgi Tabanlı Şirkeinin Genel Müdürü, bu vincin açılış töreni aralarında muhabirlere'Bu vinci ve çakici aracı yapmak için ülkede 30 bin parça yerelleştirildi ve üretildi'dedi.

Rıza Riyazi Fini, vinç ve çekici araçların yapımında projenin yerelleştirilmesinin 300 milyar riyal maliyetine işaret ederek, şunları ekledi:Her makine 370 bin ila 400 bin ABD Doları arasında fiyatlandırılacaktır.

Riyaziya göre tuvalin minimum ve maksimum yükleme yarıçapı 9 ile 41 metre arasında ve bu planda yer alan her bir makine yaklaşık 500 bin dolar döviz tasarrufu sağlıyor.

İran'da genelinde faaliyet gösteren 9 binden fazla teknoloji şirketi var, bunların 5.128 birimi resmi olarak bilgi tabanlı şirketler olarak kayıtlı ve İsfahan eyaleti bunların yaklaşık% 10'una ev sahipliği yapıyor.

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