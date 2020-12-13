İran: Tüm insanlar korona aşısına ulaşmaktan emin olmalı

Kazakistan'ın başkanlığını yaptığı Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı üst düzey yetkilileri toplantısı, "Bölgedeki durumu gözden geçirmek, salgınla mücadeleden edinilen deneyimleri uygulamak," başlıklı video konferans şeklinde gerçekleştirildi.

İranlı yetkili bu örgüte üye devletlerinin en büyük küresel kriz olan kovid-19 salgını gibi önümüzdeki zorluklarla başa çıkma çabalarına övgüde bulunarak, bu alanda yapıcı ve etkili işbirliğinin önemini vurguladı.

Tek taraflılıkla mücadele etmek ve çok taraflılığın güçlendirilmesiyle dünya çapında tüm insanların kovid-19 aşısına eşit erişimini sağlama gerektiğini dile getiren Necefi, herhangi bir yasa dışı eyleme açıkça muhalefet ve tek taraflı baskı ve ekonomik terörizmin yıkıcı etkilerine karşı gelmenin zorunlu olduğunu belirtti.

Korona virüsünü sona erdirmek için çeşitli kamu ve özel kuruluşların benzersiz bir çözüm bulma çabalarını takdir eden Necefi, Kazakistan'ı 2020-2022 dönem başkanlığını yürüttüğü için tebrik eden ve bu örgütün yeni Genel Sekreteri'ne başarılar dileyerek, 'İran tüm konularda uzmanlık ve bilgi alışverişinde bulunmak için diğer üye ülkelerle işbirliği yapmaya sıcak bakıyor' diye ekledi.

Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın üst düzey yetkilileri toplantısı, zirve anlaşmalarının ve kararlarının uygulanmasına ve üst düzey yetkililerle bakanlar toplantısına karar vermek amacıyla yılda iki kez düzenleniyor.

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