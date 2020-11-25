25 Kas 2020 19:28
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News Code: 84124058
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Nemeki: 42 milyon doz korona aşısı alacağız

Nemeki: 42 milyon doz korona aşısı alacağız

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Said Nemeki, 21 milyon kişinin aşılanması için 42 milyon doz aşının yabancı firmalardan alınacağını söyledi.

Nemeki yaptığı açıklamada İran’da aşı üretiminin iyi şekilde ilerlediğini ve gelecek haftadan itibaren insan üzerindeki denemelerin başlayacağını söyledi.

Bu hafta başından İran genelinde korona ile ilgili genel mücadele planının uygulandığını belirten Nemeki, planın sonunda koronaya yakalanmada, hastanelerde yatanların sayısında ve vefat edenlerin sayısında azalmalar olacağını söyledi.

Nemeki halka sağlık protokollere uyduklarından dolayı teşekkür ederek, halkın bu yöndeki işbirliğinin yüzde 90’lardan fazla olduğunu söyledi.

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