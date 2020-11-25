Nemeki: 42 milyon doz korona aşısı alacağız

Nemeki yaptığı açıklamada İran’da aşı üretiminin iyi şekilde ilerlediğini ve gelecek haftadan itibaren insan üzerindeki denemelerin başlayacağını söyledi.

Bu hafta başından İran genelinde korona ile ilgili genel mücadele planının uygulandığını belirten Nemeki, planın sonunda koronaya yakalanmada, hastanelerde yatanların sayısında ve vefat edenlerin sayısında azalmalar olacağını söyledi.

Nemeki halka sağlık protokollere uyduklarından dolayı teşekkür ederek, halkın bu yöndeki işbirliğinin yüzde 90’lardan fazla olduğunu söyledi.

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