Ruhani: İran, ülke içinde korona aşı üretim imkanına sahiptir

Korona ile mücadele komitesinin oturumunda konuşan Ruhani, mevcut bilimsel ve teknolojik üstünlükleri ile İran’ın ülke içine kendi aşısını yapma imkanına sahip olacağını söyledi.

Hükümetin halkı sağlığı için hem ülke için imkanlardan yararlanacağını ifade eden Ruhani, aşı alımı ile ilgili de güvenilir aşıya ulaşan ülkelerden gerekli uygulamaların yapıldığını söyledi.

Oturumda, İran’ın aşı yapımı ile ilgili çalışmalarının Dünya Sağlık Örgütüne rapor verilmesi ve İran’ın aşı yapan ülkeler listesine kayıt yapılması hususları kararlaştırıldı.

Bugüne kadar İran’da 850 bin’i aşkın kişi koronaya yakalanmış ve 45 binden fazla kişide hayatını kaybetmiştir.

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2012