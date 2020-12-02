İran, ilkbahar aylarında korona aşısı üretecektir

Milli Korona Aşısı Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Nemeki, korona aşısı ile ilgili 3 yol izlendiğini, bunlardan birinin WHO’dan alınan 16 milyon doz olduğunu, bu aşının 68 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan kişilere uygulanacağını, diğer yılın ise aşı üretimi yapan firmalarla görüşerek alınacak aşılar olduğunu söyledi.

Nemeki 3. Yolun ise İran’da yapılan aşı üretimi olduğunu ve şu ana kadar İran’da bilim temelli bir firmanın üretilen aşısını İnsan üzerinde deneme izni aldığını ve gelecek günlerde denemelerin başlayacağını ve üretimin de ilkbahar’da başlayabileceğini söyledi.

Nemeki, korona ile mücadele konusuna değinerek, halka sağlık protokollerine uydukları için teşekkür etti.

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2012