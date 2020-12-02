Kısıtlamaların uygulanmasının ardından İran'da korona salgınına ilişkin durum iyiye gidiyor

Ülkedeki korona salgınına ilişkin durumun, özellikle Kasım ayında kısıtlamaların getirildiği şehirlerdeki iyileşmeye sayesinde genel anlamda iiyleştiğini kaydeden Nemeki, 'Karantina önlemleri nedeniyle ölü sayısı azalmakta ve yeni kısıtlamaların etkileri önümüzdeki haftalarda görülecek' dedi.

Nemeki, 'Ülkedeki şüpheli kişilere yönelik ayakta tedavi ve test merkezlerinin sayısını, insanların teşhis, sağlık ve test merkezlerine erişimini artırmak için şehirlerde ve banliyölerde en az beş bin merkez veya üs veya hastalık yönetim merkezine çıkarmalıyız' diye ekledi.

Bugün itibarıyla İran'da koronaya yakalanan toplam 990 bin kişiden 680 bini iyileşirken, yaklaşık 49 bin hasta hayatını kaybetti.

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