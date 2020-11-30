İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Lari, son 24 saatte 371 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısı 48 bin 246'ya yükseldiğini, 668 bin 151 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 5 bin 852 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi..

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 668 bin 151 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini ve şimdiye kadar 6 milyon 125 bin 348 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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