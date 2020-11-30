30 Kas 2020 15:13
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İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar İran'da 962 bin 70 kişinin koronavirüse yakalandığını, 668 bin 151 kişinin ise iyileştiğini belirtti.

Lari, son 24 saatte 371 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısı 48 bin 246'ya  yükseldiğini, 668  bin 151 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 5 bin 852 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi..

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 668 bin 151 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini ve şimdiye kadar 6 milyon 125 bin 348  korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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