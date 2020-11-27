27 Kas 2020 14:08
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News Code: 84125562
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İran birkaç ülke ile korona aşısının yapımı için işbirliği yapacaktır

İran birkaç ülke ile korona aşısının yapımı için işbirliği yapacaktır

Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrej Harirçi, birkaç ülke ile korona aşısının üretimi için görüşmeler yapıldığını ve bunları kesinleşmesi ile birlikta halka ilan edileceğini söyledi.

Harirçi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İranlı 4 firmanın korona aşısının yapımı için faaliyette bulundukları bu firmaların çalışmalarının Dünya Sağlık Örgütüne bildirildiğini ve örgütün bu çalışmaların ilerlemesinde hayrete düştüğünü bildirdi.

Harirçi, İran içindeki çalışmaların devam ettiğini ve gelecek haftalardan itibaren insan üzerinde deneylerin yapılacağını ve sonraki aşamalara geleceğini söyledi.

Harirçi, kısıtlamalarla birlikte koronaya yakalanma vakalarının azalmasını beklediklerini söyledi.

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