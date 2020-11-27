İran birkaç ülke ile korona aşısının yapımı için işbirliği yapacaktır

Harirçi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İranlı 4 firmanın korona aşısının yapımı için faaliyette bulundukları bu firmaların çalışmalarının Dünya Sağlık Örgütüne bildirildiğini ve örgütün bu çalışmaların ilerlemesinde hayrete düştüğünü bildirdi.

Harirçi, İran içindeki çalışmaların devam ettiğini ve gelecek haftalardan itibaren insan üzerinde deneylerin yapılacağını ve sonraki aşamalara geleceğini söyledi.

Harirçi, kısıtlamalarla birlikte koronaya yakalanma vakalarının azalmasını beklediklerini söyledi.

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2012