İstihbarat Bakanı: Şehit Fahrizade suikastına dair birçok ipucumuz var

Ülkemizin nükleer bilimcisi Muhsin Fahrizade suikastı ile ilgili son gelişmeleri aktaran Alevi, 'Şehit Fahrizade suikastının hemen ardından meslektaşlarımız ellerinden geleni yaptılar ve çalışmalarına başlayarak, birçok ipucu elde ettiler. Onlar konuyu tüm boyutlarıyla takip ediyorlar' diye belirtti.

Alevi, 'Bu konunun güncel olduğu için ve net sonuçlara varmak adına İran halkını bilgilendirmek için şimdilik ayrıntılardan bahsetmemek gerekiyor' diye ekledi.

İstihbarat Bakanlığı dün İslam Cumhuriyeti'nin bilim, teknoloji ve savunma sanayi alanındaki elit ve hizmetkarlarından Muhsin Fahrizade'nin şehadeti için taziyelerini dile getirerek, İstihbarat ekiplerinin yaptıkları eylemler sonucu, bu terör saldırısının faillerine ilişkin ipuçları elde ettiklerini ve bu bilgilerin ayrıntılar elde edilince onurlu İran halkına aktarılacağını duyurmuştu.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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