Şehit Fahrizade'nin şehadeti, utanmaz teröristlerle destekçilerinin pişman olmasına neden olacak

İslami Şura Meclisi halka açık oturumunda konuşan Kalibaf, 'İran düşmanları, suikast yöntemlerini kullanarak, İran'ın gücünü artırmaktan korktuklarını ve İranlı bilim adamlarını İran'la yüzleşmek için ortadan kaldırmayı seçtiklerini bir kez daha gösterdiler. İran halkı 40 yıldan fazla bir süredir böyle bir atmosferle karşı karşıyadır ve şehitlerinin yoluna devam edebildiklerini kanıtlamıştır' diye konuştu.

'Bu kez de halkımız düşmanlara Dr. Muhsin Fahrizade'nin şehadetinin ülkenin ilerlemesine yeni bir pencere açacağını ve utanmaz teröristlerle destekçilerinin pişman olmasına neden olacağını kanıtlayacaklardır' diyen Kalibaf, 'Cani düşman, hem düşmanı olası hatalarından caydırılması hem de bu cinayetten dolayı intikamın alınmasını içeren sert tepki olmadığı sürece pişman olmaz' diye ekledi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin 2, Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arsında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılmadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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