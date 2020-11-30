Savunma Bakanı: Hiçbir suç, suikast veya aptalca eylem yanıtsız kalmayacak

'İstihbarat Bakanı, Devrim Muhafızları Başkomutanı, Emniyet Teşkilatı Komutanı ve Yargı Erki Başkanı ile birlikte bu işin takipçisi olma yükümlülüğünü üstlendiğimizi belirtmek isterim' diyen General Hatemi, 'Konuyu takip edeceğiz ve cinayetin faili ile azmettiricisilerini bulup cezalandıracağız' diye konuştu.

Bu olayda sorumluluk hisseden tüm milletlere ve hükümetlere içtenlikle teşekkür ettiklerini ifade eden General Hatemi, 'Bu ülkeler suikastten tiksindiklerini dile getirdiler. Ancak olaya göz yuman hükümetler ile uluslararası kuruluşlar bilmeli ki, çok yüzsüz olan teröristlere karşı taviz vermek onları daha da yüzsüzleştirir. Eğer sert tavır sergilemezseniz ve çifte görüşlerinizin tuzağında kalsanız, bir gün bu terör size de bulaşacak' ifadesini kullandı.

Bu hükümetlere ve ülkelere seslenen General Hatemi, 'Siz bunu yapsanız da yapmasanız da, biz bunu hep yaptık. Suriye ve Irak'ta o ülkelerin hükümetleri, milletleri ve silahlı kuvvetleriyle teröristlerle mücadele ettiğimiz gibi yine bu işi yapacağız ve bundan gurur duyacağız. Teröristlere boyun eğenler ise kesinlikle utanacak' diye ekledi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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