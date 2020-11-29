İran'ın Fahrizade suikastına tepkisi hesaplı ve keskin olacak

Şehit Fahrizade'nin şehit edilmesini kınayan bir mesaj yayımlayan Harrazi, ​'Ülkenin güvenliğini ve sevgili vatanımızın savunmasını sağlamak için bilimsel hedeflerinin peşinden koşmayı ihmal etmeyen bu adamın muzaffer ruhunun, İran'ın sevgili şehitleri, özellikle savaş alanı ve diplomasi komutanı General Şehit Kasım Süleymani ile yeniden bir araya gelmesini temenni ediyorum. Ailesine, silah arkadaşlarına ve sevgili İran milletine sabır diliyorum' ifadesini kullandı.

Harrazi, 'Şüphesiz İran, Şehit Fahrizade'yi İran halkından alan canilerden uygun ve keskin bir hesap soracaktır. Sabah yakındır' diye ekledi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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