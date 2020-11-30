Şehit Fahrizade yaptırımları ve tehditleri etkisiz hale getirme kahramanıdır

Yargı Erki Yüksek Konseyi'nde konuşan Ayetullah Reisi, 'Yaptırımlara ve baskılara rağmen güç üretiminin mantığı, ekonomik alan da dahil olmak üzere her alanda ülkenin gençliğinin bugünkü modelidir. Çarpıklık akımı korku ve düşmana teslimiyet getirmeye çalışmaktadır. Bu akımı utandıracak ve yaptırım akımını hayal kırıklığına uğratacak şey, tüm alanlarda güçlenmektir' ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığı, Yargı Erki, istihbarat ve güvenlik servisleriyle işbirliği içinde, suikastın faillerini ve azmettiricilerini yargılamak için özel bir çalışma grubu oluşturduğunu kaydeden Ayetullah Reisi, istihbarat ve güvenlik teşkilatlarının ülkenin farklı bölgelerindeki sızma örgütlerini ve içeriden düşmana sinyal göndermeyi planlayanları tespit edip yok etmede bir an bile tereddüt etmemesi gerektiğine işaret etti.

Düşmana karşı caydırıcı eylemlerde bulunurken, bunda kusur olmaması gerektiğinin altını çizen Ayetullah Reisi, 'Zira düşman yalnızca iktidar mantığından anlar. Yaptırımların ve suikastler aynı madalyonun iki yüzüdür. Suikast karşısında itidal isteyen Batılılar aslında teröristlere yeşil ışık yakıyorlar. Yaptırımların müzakereler yoluyla kaldırılmasını umut etmek yanlıştır. Tecrübeler göstermiştir ki, yaptırımlar ve terörden anlayanların karşısında sadece güçlenmek gerekiyor' diye ekledi.

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