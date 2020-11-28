İran, Şangay İşbirliği Örgütü'nü Şehit Fahrizade suikastının faillerini tespit etmeye çağırdı

Büyükelçi Kişaverzzade, Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Vladimir Norov'a yazdığı mektupta, 'Maalesef dün Uluslararası toplum bir kez daha İran'da düzenlenen bir terör operasyonuna ve İran'ın önde gelen bilim adamlarından biri olan ve İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin şehit düştüğüne tanıklık ettiğini üzülerek bildirmek isterim. Bu, devlet terörizminin normalleşmesi, bağımsız, egemen ve BM üyesi bir devletin sıradan yurttaşları ve görevlilerinin sınır ötesi keyfi cinayetlerin hedefi olması ve uluslararası hukukun ihlali olmasına karşın uluslararası toplumun suskunluğunun ve eylemsizliğinin gölgesinde gerçekleşti' diye belirtti.

Bu suçun bu türden ilk vaka olmadığını ve bazı hükümetlerin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yasa dışı ve baskıcı yaptırımlar karşısında İranlı bilim adamlarına ve seçkinlerine suikast düzenleyen yasa dışı ve düşmanca politikalarının ve eylemlerinin bir devamı olduğunu dile getiren Kişaverzzade, 'Şehit Fahrizade, İran'ın sürdürülebilir, barışçıl ve kapsamlı kalkınmasını sağlamak için kahraman İran halkına karşı tüm zamanını ayırarak, ülkenin bilimsel ve teknolojik gücünü artırmaya çalıştı' diye konuştu.



'"İran İslam Cumhuriyeti'nin gözlemci üyesi olduğu Şangay İşbirliği Örgütü'nün ana hedeflerinden biri, üye devletlerin Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarı sağlamak ve terörizmin oluşturduğu tehdide karşı koymak için ortak çaba sarf etmektir' diyen Büyükelçi, İran'ın örgütteki ve ötesinde bir komşu ve bölgesel aktör olarak kabul edildiği yıllarda inanılmaz terörizm olgusuna karşı her zaman yeri doldurulamaz bir rol oynadığını ve küresel ve bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması amacına hizmet ettiğini söyledi.



İran'ın Pekin Büyükelçisi Kişaverzzade mektubunu, 'Artık bazı bölgesel ve bölge ötesi ülkeler, çeşitli suçlar işleyerek Batı Asya'daki gerilimleri ve tehlikeli maceraları artırmaya çalıştığına göre, Şangay İşbirliği Örgütü uluslararası barış ve istikrarı teşvik etmek için yapıcı bir rol oynamayı hak ediyor. Son terör eylemini kınarken, Şanghay İşbirliği Örgütü bu terör olayının faillerinin ve azmettiricilerinin tespitine ve yargılanmasına yardımcı olmak için tüm diplomatik ve yasal kapasitesini uluslararası bir örgüt olarak kullanmak için harekete geçmelidir' sözleri ile bitirdi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin dün aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arsında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılmadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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