İran'dan iki güreşçi, dünyanın en popüler grekoromen güreşçiler listesi anketinde

Ankette Garayi ile Suriyan'ın yanı sıra Türkiye'den Rıza Kayaalp ile Hamza Yerlikaya, diğer ülkelerden ise Peter Kairov, Carl Westergreen, Jean Blenyuk, Alexander Carlin, Ismail Borro, Armen Nazaryan, Roman Velasov, Mikhain Lopez, Frank Stabler ve Roanboar Evan ankette yer aldı.

Garayi ilk adımda Peter Kairov ile, Suriyan da Japonya'dan Şinobu Ota ile yarışarak en çok oy almaları durumunda bir sonraki aşamaya yükselecekler.

Dünya Güreş Birliği'nin dünyanın en popüler serbest güreş stilini seçtiği ankette, ülkemizden Hasan Yezdani, dünyanın en çok oy alan serbest güreş stil sahibi oldu.

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