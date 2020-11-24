24 Kas 2020 14:28
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News Code: 84122258
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İran'dan iki güreşçi, dünyanın en popüler grekoromen güreşçiler listesi anketinde

İran'dan iki güreşçi, dünyanın en popüler grekoromen güreşçiler listesi anketinde

Tahran, İRNA- Dünya Güreş Birliği, dünyanın en popüler grekoromen güreşçiler listesini, kullanıcıların oylaması ile seçecek. 16 aday arasında İran'dan dünya bronz madalyası sahibi Muhammedali Garayi ile 7 dünya ve olimpiyat altın madalyası sahibi Hamid Suriyan da var.

Ankette Garayi ile Suriyan'ın yanı sıra Türkiye'den Rıza Kayaalp ile Hamza Yerlikaya, diğer ülkelerden ise Peter Kairov, Carl Westergreen, Jean Blenyuk, Alexander Carlin, Ismail Borro, Armen Nazaryan, Roman Velasov, Mikhain Lopez, Frank Stabler ve Roanboar Evan ankette yer aldı.

Garayi ilk adımda Peter Kairov ile, Suriyan da Japonya'dan Şinobu Ota ile yarışarak en çok oy almaları durumunda bir sonraki aşamaya yükselecekler.

Dünya Güreş Birliği'nin dünyanın en popüler serbest güreş stilini seçtiği ankette, ülkemizden Hasan Yezdani, dünyanın en çok oy alan serbest güreş stil sahibi oldu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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