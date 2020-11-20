Yazdani, dünyanın en sevilen serbest güreşçisi seçildi

Toplam 16 serbest güreşçinin katıldığı oylamaya İran’an Hasan yazdani ve Abdullah Movehhed katılmaktaydı.

Oylama sonucunda dünya ve Olimpiyatlarda 3 altın madalya kazanan Hasan Yazdani ve Rusya’nın düya ve olimpiyatlarda 5 madalya kazanan şampiyonnu Abdulraşid Saadullahov finale katmaya hak kazandı.

Yezdani finalde 27 bin 23 oyla dünyanın en sevilen serbest güreşçisi seçildi.

Oylamaya İrann ve Rusya’ın yanında Hindistan, İtalya, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Amerika, Azerbaycan’da güreşçiler katılmıştı.

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2012