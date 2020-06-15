Yezdani dünyanın sanal güreş yarışması şampiyonu oldu

Dünya Güreş Birliği son günlerde resmi web sitesinde, ülkelerin önde gelen iki şampiyonunun fotoğraflarını yayınlayarak, dünya çapında ne kadar popüler olduklarını öğrenmek için kullanıcılar arasında oylama yaptı.

Yarı final aşamasında Olimpiyat ve dünya serbest stil güreş şampiyonu Hasan Yezdani ile Olimpiyat ve Dünya Serbest Stil Güreş Şampiyonası altın madalyası sahibi Abdurreşid Sadullahev arasındaki yarışmada, Yezdani daha fazla oy alarak finale ulaşmayı başardı.

Yarışmanın son aşamasında ise Azerbaycan’ın önde gelen serbest stil güreşçisi Hacı Aliyev ile Yezdani karşılaştı ve bu karşılaşmada Yezdanı %53 oyla galip gelerek, bu sanal yarışmanın şampiyonu oldu.

Oylamaya 168 bin kişi katıldı.