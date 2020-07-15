İranlı güreşçi 8 yıl sonra altın madalyasına kavuştu

Kasımi bu madalya ile İran'ın en iyi madalya kazanan ağır sıklet güreşçisi unvanına kavuştu.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda ilk iki sırayı kazanan Özbek Atur Taymazov ve Gürcü David Madremanşvili'nin doping testlerinin pozitif çıkmsı üzerine, altın madalya ortaklaşa Kasımi ile Mahov'a verildi.

Daha önce ise Uluslararası Güreş Birliği yasaları kapsamında sadece Kasımi'nin altın madalyayı almayı hak ettiği iddia edilmişti. Kasımi 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında ortaklaşa yine Mahov'la birlikte bronz madalya kazanmıştı.

Herhalükarda ise bu konu henüz Uluslararası Olimpiyat Komitesi sitesinde yer almamıştır.

Kasımi daha önce de birkaç dünya ve Asya güreş şampiyonasında defalarca çeşitli madalya sahibi olmuştu.

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