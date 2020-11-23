Dışişleri Bakanı Zarif'in katılımıyla Cenevre'de 2020 Afganistan Konferansı başladı

Afganistan, Finlandiya ve Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen konferans, geçen yılki çoğu uluslararası zirvede olduğu gibi, korona krizi nedeniyle sanal olarak düzenlenmesine rağmen, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Sarayı, konferansın ana mekanı olarak aktif olacak.

Finlandiya Dışişleri ve Kalkınma Bakanlarının yanı sıra Afganistan Dışişleri ve Maliye Bakanları açılış törenine katılmak ve ikili toplantılar yapmak için Cenevre'ye gitti. BM Genel Sekreteri'nin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons da zirveye hitap etmek için Cenevre'de.

İran Dışişleri Bakanlığımızın Sözcüsü Said Hatibzade bu sabah yaptığı açıkalmada, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de konferansa sanal şekilde kaltılacağını duyurdu.

Zarif, Afgan mevkidaşı Hanif Etmer ile iki gün önce yaptığı telefon görüşmesinde, kendisini Dışişleri Bakanı olarak seçildiği için tebrik etmiş ve ülkemizin Afganistan ile iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

Afganistan Konferansı dört yılda bir düzenleniyor ve Kabil hükümeti ile uluslararası toplum için Afganistan'da barış ve sürdürülebilir kalkınma için ortak hedefleri tartışmak için önemli bir fırsat.

Afganistan'ın kalkınmasının hedeflerini ve beklentilerini açıklamak, ortak işbirliği düzenlemek ve önümüzdeki dört yıl için Afganistan'ın mali desteğini sağlamak, bu konferansın ana hedefi.

Afganistan Konferansı dört yıl önce Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Katılımcı ülkeler bu ülkenin kalkınmasına yılda 3 milyar dolar katkıda bulunacaklarını taahhüt ettiler. Tokyo'daki 2012 Afganistan Konferansı'nda da katılımcı ülkeler, dört yıl içinde Afganistan'a 16 milyar dolarlık yardım sözü vermişlerdi.

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