İranlı kadın yönetmen, 6. Uluslararası Herat Kadın Filmleri Festivali jüri üyeliğine seçildi

122 ülkeden gönderilen 300 filmden 73 film, bu festivalin Yarışma ve Gösterim olmak üzere iki bölümüne seçildi.

Filmler İran, Türkiye, Hindistan, Fransa, İngiltere, Yunanistan, ABD, Mısır, Rusya, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Almanya, Filipinler, İspanya, Belçika, Macaristan, Tayvan, Katar, Portekiz, Finlandiya, Güney Afrika, Yemen, Malezya, Özbekistan ve Arjantin'den katıldı.

İran sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Nargis Abyar bu festivalin jürisinde yer alıyor. Festival jüri üyeleri İran, Türkiye, Afganistan, Hindistan, ABD, İspanya, Rusya, Yunanistan, Tacikistan ve Fransa'dan sinemacılar ve kadın hakları aktivistlerinden oluşacak.

Abyar, geçtiğimiz yıl Fecr Film Festivali'nde Ayın Dolduğu Gece adlı filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazandı. Nesneler Size Aynada Gördüğünüzden Daha Yakındır (2012), Çizgi 143 (2013) ve Nefes (2015), Abyar'ın yönettiği diğer filmlerdir.

İran'ın ünlü kadın yönetmenlerinden Rahşan Beni İtimad da bu festivalin önceki döneminde jüri olarak hazır bulundu.

6. Uluslararası Herat Kadın Filmleri Festivali "Dünya Sineması" adlı özgür konu ve "Kadın Sineması" adlı kadın meseleleri olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilecek.

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