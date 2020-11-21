Kabil'deki terör saldırısı, ABD'nin Afganistan'daki vekalet savaşının bir örneğidir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gazetecilerin İran'ın Kabil Büyükelçiliği'ne roket atıldığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Hatipzade, Afganistan halkı ile sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alan terör saldırılarını kınadıklarını ifade etti.

Afganistan hükümeti ile halkına ve özellikle de bu terör eyleminin kurbanlarının ailelerine başsağlığı dileyen Sözcü, 'Kabil'de İran büyükelçiliği vuruldu, Büyükelçiliğin bazı tesis ve ekipmanlarında küçük hasar meydana geldi, ancak Büyükelçilik çalışanları şu ana kadar zarar görmedi' diye belirtti.

Hatipzade, bu sabah Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen terör saldırısını vekalet savaşına ve ABD'nin Afganistan'daki terörist müttefiklerinin eylemlerine örnek olarak göstererek, bunun doğrudan sorumlusunun ABD'ye ait olduğunu dile getirdi.

İran'ın Kabil Büyükelçiliği, sabah saatlerinde kentte gerçekleştirilen roket saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, "ABD terörizminin iş birliği içerisinde olduğu vekilleri bugün Kabil'de İran Büyükelçiliğine de isabet eden roket saldırıları düzenledi" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerel saatle 08.40 sularında farklı noktalarına gerçekleştirilen roketli saldırıda şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian kentin farklı noktalarına 23 roket mermisinin isabet ettiğini belirtmişti.

İran'ın Kabil Büyükelçiliği tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, roketlerden birinin büyükelçilik binasına isabet ettiği bildirildi.

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