Afganistan hükümeti ve büyük halkını destekliyoruz

BM Afganistan İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi ile görüşen Vilayeti burada yaptığı açıklamada, 'İki halkın, İran ve Afganistan'ın medeniyet, tarih ve kültür açısından pek çok ortak yanı var ve İran, hükümeti ve Afganistan halkını destekliyor. Uluslararası destek çekmek için Birleşmiş Milletler ile adımlar atmalıyız'dedi.

Vilayeti,'Birleşmiş Milletler Afganistan'da her zaman barış için çabaladı ve İran , Afganistan'ın önemli bir komşusu olarak her zaman bu ülkede barış ihtiyacını vurguladı ve bu ülkede barış ve istikrarın yayılması için işbirliği yapmak için gerekli desteği ve istekliliği sağladı' ifadesini kullandı.

Bu toplantıda Lyons, Afgan partileri arasındaki müzakereleri ileriye götürmek için engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı ve bu süreçte İran İslam Cumhuriyeti için çok önemli ve stratejik bir rol çağrısında bulundu. “İran, Afganistan'ın kilit komşusu olarak bölgede çok önemli bir konuma sahip. Ve İran'ın Afgan partilerinin barış sürecine yardım etmesini çok umuyoruz'diye belirtti.

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