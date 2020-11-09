BM Genel Sekreteri Afganistan İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi ile görüştü

İki yetkili görüşmede Afganistan'daki gelişmeleri, yeni siyasi ve güvenlik durumlarını, barış sürecine ilişkin son gelişmeleri ve Doha'da Afganlar arasında devam eden diyaloglarda yaşanan sorunları ele aldılar.

Abbas Irakçı,İran ve Afganistan arasındaki yakın ilişkiye atıfta bulunanİran'ın Afgan hükümetinin barış sürecine verdiği desteği ve Taliban da dahil olmak üzere tüm siyasi grupların katılımını ve özellikle Afgan halkının anayasa ve onun demokratik yapılar.

Irakçı,UNAMA'nın Afgan içi diyaloğu ilerletme ve uluslararası istişarelere ev sahipliği yapma rolünü önemli olarak nitelendiren İran, bu konuda bu kuruluşla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Lyons, İran'ın Afgan halkını ve hükümetini desteklemedeki olumlu rolünü övdü ve BM'nin Afganistan'da barışın tesis edilmesine yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Irakçı,Afganistan meselesine askeri bir çözüm bulunmadığını vurgulayan ABD yönetiminin bu ülkedeki barış sürecine ilişkin yanlış yönleri ve tek taraflı politikaları nedeniyle Afgan halkında yaşanan sorunlara atıfta bulunarak, Birleşmiş Milletler'in geçmişte barış görüşmelerinde tarafsız bir kolaylaştırıcı olarak konumunu işaret ederek UNAMA'nın rolünü değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Örgütü) Afganistan müzakerelerini desteklemede ve uluslararası istişarelere ev sahipliği yapmada önemli olduğunu açıkladı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuda "UNAMA" ile işbirliğine hazır olduğunu ilan etti.

Irakçı,UNAMA'nın Afgan içi diyaloğu ilerletme ve uluslararası istişarelere ev sahipliği yapma rolünü önemli olarak nitelendiren İran, bu konuda bu kuruluşla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Lyons, İran'ın Afgan halkını ve hükümetini desteklemedeki olumlu rolünü övdü ve BM'nin Afganistan'da barışın tesis edilmesine yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu, sürdürülebilir barış ve kalkınmanın temellerini oluşturmaya yardımcı olmak için Afgan hükümetinin talebi üzerine 28 Mart 2002'de kurulan bir BM siyasi misyonudur. BM Güvenlik Konseyi'nin 1401 sayılı Kararı ile oluşturulmuştur. 2017 yılında, misyonun görev süresi 2344 sayılı kararla 17 Mart 2018'e kadar uzatıldı ve 17 Mart 2019'a kadar daha da uzatıldı.

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