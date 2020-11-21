Dışişleri Bakanı Zarif'in Azerbaycan ve Rusya gezisi ertelendi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sözcü Hatipzade, Dışişleri Bakanı Zarif'in bu hafta yapılması planlanan Moskova ve Bakü ziyaretinin ertelemesinin nedeninin Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki sabah ve akşam bütçe toplantıları ve bütün yetkililerin bu toplantılara katılmasının zorunlu olduğundan kaynaklandığını söyledi.

Sözcü Hatipzade geçen Perşembe günü twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Zarif'in 23 ve 24 Kasım'da Rusya ve Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini bildirmişti.

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