Türkiye'nin katılımıyla Uluslararası Meşhed Hemşirelik Kongresi düzenlendi

Kongrenin bilimsel sekreteri Emirrıza Salih Mukaddem töreninin açılışı sırasına İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin evsahipliğini yaptığı, Cenevre Üniversite Hastaneleri Enfeksiyon Kontrol Merkezi ile işbirliği içinde gerçekleştirilen bu bilimsel etkinlik üç gün boyunca sanal olarak devam edecek^dedi.

Kongrede İran, Türkiye, ABD, Kanada, Fransa, İsviçre, Malta, Finlandiya, Almanya, Danimarka ve Belçika'dan konuşmacıların çeşitli uzmanlık alanlarındaki en son tıp bilgilerinden bahsedeceklerini belirten Salih Mukaddem, '6 bin 750 hemşirenin katılacağı kongrenin içeriği, yerli ve yabancı konuşmacılar tarafından 45 webinar, yuvarlak masa ve konferans şeklinde sunulacak ve her yuvarlak masanın kapasitesi 150 kişidir' diye ekledi.

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