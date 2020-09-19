Meşhed dünyanın en büyük uluslararası korona konferansına evsahipliği yapacak

14. Uluslararası Klinik Mikrobiyoloji Kongresi bilimsel sekreteri Hasan Alami, konu ile ilgili İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Bu yıl korona konulu bu büyük kongre, 11-14 Kasım tarihleri arasında yerli ve yabancıların katılımıyla Meşhed'de sanal olarak düzenlecenk' diye konuştu.

Alami, 'İsviçre, Almanya, Fransa, Singapur, Kanada ve ABD'dan 20'den fazla uzman, bu kongreye katılacak. Kongrede korona konulu 54 çalıştay da uzmanların katılımıyla gerçekleşecek' diye ekledi.

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