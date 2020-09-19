19 Eyl 2020 23:03
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News Code: 84044755
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Meşhed dünyanın en büyük uluslararası korona konferansına evsahipliği yapacak

Meşhed dünyanın en büyük uluslararası korona konferansına evsahipliği yapacak

Meşhed, İRNA- Dünyanın en büyük uluslararası korona konulu konferansı, sanal webinar şeklinde 14. Uluslararası Klinik Mikrobiyoloji Kongresi adı ile Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin evsahipliğinde düzenlenecek.

14. Uluslararası Klinik Mikrobiyoloji Kongresi bilimsel sekreteri Hasan Alami, konu ile ilgili İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Bu yıl korona konulu bu büyük kongre, 11-14 Kasım tarihleri arasında yerli ve yabancıların katılımıyla Meşhed'de sanal olarak düzenlecenk' diye konuştu.

Alami, 'İsviçre, Almanya, Fransa, Singapur, Kanada ve ABD'dan 20'den fazla uzman, bu kongreye katılacak. Kongrede korona konulu 54 çalıştay da uzmanların katılımıyla gerçekleşecek' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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