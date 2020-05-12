İranlı hemşirelerin yüzde 65'i korona ile mücadelenin ön cephesinde mücadele ediyor

2 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla İRNA'ya açıklama yapan Hazreti, 'İran'ın dünya ve bölgedeki hemşirelik konumu, yüksek konumdadır. Bugün Doğu Akdeniz bölgesi ülkelerinde hemşirelik bilimi üretimi aöısından Türkiye'den sonra ikinci sıradayız' dedi.

Halihazırda 45 bin hemşirelik öğrencisinin 192 hemşirelik fakültesinde eğitim gördüklerine işaret eden Hazreti, '16 hemşirelik araştırma merkezi, bir hemşirelik araştırma ağı ve İngilizce veya Farsça dillerinde yayınlanan ve uluslararası saygın endesklerde yer alan 38 hemşirelik bilim dergisi mevcut' diye konuştu.

Hazreti halihazırda hemşire sayısı konusunda her hangi bir yetersizliğin bulunmadığını da vurguladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı, 'Korona salgınının ortaya çıktığı andan itibaren öğretim görevlisi, lisanüstü eğitimi yapan hemşirelik öğrencileri, emekli ve serbest hemşirelerden oluşan 1073 hemşire gönüllüce ve bedelsiz şekilde korona hastalarına bakmak ve korona hastanelerinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak için hizmete başlamıştır' diye ekledi.