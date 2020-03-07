Cumhurbaşkanı Ruhani'den tıp camiasına övgü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ruhani Korona ile Mücadele Ulusal Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, halk ile hükümet arasında güven ve dayanışmanın önemine işaret ederek, 'Korona ile mücadelede şeffaflık, kamu güveninin artması ve halkı süreçler, olasılıklar, politikalar ve planlamalarla ilgili bilgilendirmek, çok önem arz ediyor. Dolayısıyla şeffaflık ilkesine dayanarak, bilgi ve raporlar derhal halkla paylaşılmalıdır' dedi.

Toplantıda korona virüsünün küresel bir sorun olarak bölgesel ve uluslararası iş birliğinin gerektiirdiği nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın iş birliği ile gerekli sğlık ve tıp malzeme ve ilaçlarının ülkeye ithal edilmesi için gerekenin yapılması konusunda görevlendirildi.

Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 145'e, bu hastalığa yakalananların sayısının ise 5823'e yükseldiğini, 1669 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.