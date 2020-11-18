Amerikalılar anti İran hedeflerine ulaşma konusunda başarısız olmuşlardır

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin siyasi, hukuki ve ahlaki açıdan yenilgisine değinerek, 'Elbette ABD halkımıza sorunlar oluşturdu, ama İran'a karşı hedeflerinde başarısız olmuştur' diye belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Nükleer Anlaşma'dan çekilirken, bütün ülkelerin ona bağlı kalmasını umduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Hiçbir ülke, ABD'ye uymadı. Hatta bu ülkenin geleneksel dostu olan Avrupa Birliği bile buna uymadı. Çin ve Rusya da öyle' diye konuştu.

ABD'nin İran silah ambargosunun kaldırılmasını engelleyemediğine işaret eden Ruhani, 'Silah ambargosuna son verdik. Bugün uluslararası kurallar çerçevesinde özgürce silah alıp satabiliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Bir sonraki ABD yönetimi, kim olursa olsun, yaptırımları kaldırmak ve İran halkına teslim olmak zorundadır, çünkü maksimum baskı başarısız oldu. Bunu kimse inkar edemez ve Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, ABD'nin İran üzerindeki bu maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu biliyor' diye ekledi.

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