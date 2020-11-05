Ruhani: ABD’nin bir sonraki hükümeti İran karşısında teslim olacaktır

Birkaç milli projenin açılışında konuşan Ruhani, İran devleti ve milletine son 3 yılda tarihte eşi görülmemiş baskılar uygulandığını belirterek, korona döneminde İran halkının ilaç ve tıbbi imkanlara ihtiyaç duydukları dönemde ABD Cumhurbaşkanının acımasızca İran aleyhindeki ambargolar ve ekonomik savaşı arttırdığını belirtti.

Ruhani, ‘’ Bunlar hiç bir insani ilke ve uluslararası kurallara bağlı değiller fakat ben İran milletinin nihayetinde zafer kazanacağına eminim. ‘’ dedi.

ABD seçim sonuçlarının bu gece veya yarın belli olacağını ifade eden Ruhani, İran için kimin seçileceğinin önemli olmadığını fakat bir sonraki AB yönetiminin İran milleti karşısında teslim olacağını söyledi.

Ruhani, ‘’ ABD’nin kanun, kamuoyu baskısı ve bu büyük milletin sabrı ve direnişi karşısında teslim olmaktan çaresi yoktur. ‘’ dedi.

İran halkının son 8 ay zarfınan hem korona ile mücadele ettiğini hem de ambargolara ve zorluklara karşı geldiğini ve direndiğini ifade eden Ruhani, İran halkının nihai olarak zafer kazanacağını söyledi.

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