ABD uluslararası hukuka ve anlaşmalara geri dönmelidir

Cumhurbaşkanı Ruhani bugün kabine toplantısında yaptığı açıklamada, 'Şu anda Amerika'daki son seçimler konusuna girmek istemiyoruz ve bu, çeşitli partilerin açıkladığı şeydir' diye belirtti.

Ruhani, 'İran'ın Amerika'da bir sonraki cumhurbaşkanının kim olması önemli değil, önemli olan Amerika'nın yasalara dönüşü ve İran halkını tehdit etmek ve yaptırım uygulamak yerine uluslararası veya çok taraflı yükümlülükleri yerine getirmesi ve halkımıza saygı duymasısır' dedi.

Ambargo yerine saygı istiyoruz

Ruhani, ABD seçimlerinde kazanan parti ve bireyden daha önemli olanın bir sonraki ABD yönetiminin izleyeceği tarz ve politika olduğunu kaydederek, 'Amerika hukuka ve tüm uluslararası ve çok taraflı anlaşmalara ve İran halkına saygı duymak zorundadır. Ambargo yerine saygı istiyoruz'diye belirtti.

Cumhurbaşkanı, 'Amerika'nın ahlaka ve doğru yola dönmeyeceği varsayımı üzerine planladık, böylece Amerikalılar dersi aldılar ve son üç yılda uyguladıkları baskıların başarılı olmadığını ve bununla başka bir yol izlemeleri gerektiğini fark ettiler, aksi takdirde kararlarımız esas alınır. Ülke zor koşullarda nasıl yönetilir..

Ruhani,ABD yaptırımları terk edip İran halkına yönelik onur ve saygı yolunu kullanırsa, tehdidi terk etse ve antlaşmaları ve yasaları çiğnemek yerine yükümlülüklerini uygulamaya çalışsa, koşullar farklı olurdu' diye ekledi.