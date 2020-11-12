12 Kas 2020 14:21
Journalist ID: 1942
News Code: 84108128
0 Persons

Ruhani: Azami baskı politikası son dönemlerini geçirmektedir

Ruhani: Azami baskı politikası son dönemlerini geçirmektedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, azami baskı politikasının günümüzde son dönemlerini geçirdiğini söyledi.

Bazı milli projelerin açılışını gerçekleştiren Ruhani, yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Ruhani, ‘’ Avrupa, Amerika ve tüm dünyada belirtiler dünyanın azami baskı politikasının cevap vermediği yönündedir ve bu politika son dönemlerini geçirmektedir. ‘’ dedi.

İran halkının yardımlaşma ve birlikteliği ile koronayı geride bırakacağını belirten Ruhani, ‘’ Milli birlik ve beraberlik ve İslam İnkılabın yönlendirmesi ile ambargoları da geride bırakacağız. ‘’ dedi.

Ruhani, İran halkının direnişi sayesinde çabalarının tatlı sonuçlarını alacaklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 0 =