Ruhani: Azami baskı politikası son dönemlerini geçirmektedir

Bazı milli projelerin açılışını gerçekleştiren Ruhani, yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Ruhani, ‘’ Avrupa, Amerika ve tüm dünyada belirtiler dünyanın azami baskı politikasının cevap vermediği yönündedir ve bu politika son dönemlerini geçirmektedir. ‘’ dedi.

İran halkının yardımlaşma ve birlikteliği ile koronayı geride bırakacağını belirten Ruhani, ‘’ Milli birlik ve beraberlik ve İslam İnkılabın yönlendirmesi ile ambargoları da geride bırakacağız. ‘’ dedi.

Ruhani, İran halkının direnişi sayesinde çabalarının tatlı sonuçlarını alacaklarını söyledi.

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2012