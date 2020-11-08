Gelecek ABD hükümeti, ortaya çıkan fırsatı geçmiş hataları telafi etmek için kullansın

Ekonomi Koordinasyon Merkezi 179. Toplantısı'nda konuşan Ruhani, 'Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecekteki hükümetinin geçmiş hataları telafi etme ve küresel normlara saygı göstererek uluslararası yükümlülüklere bağlılık yoluna dönmesi için bir fıesat doğmuştur' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı,'İran İslam Cumhuriyeti, taahhüdün tüm tarafları sorumlu bir şekilde davranmaları takdirde, yükümlülüklerine her zaman bağlı kalmıştır ve dünya ile yapıcı etkileşimi stratejisi olarak görmektedir'ifadesini kullandı.

ABD hükümetinin dayattığı ekonomik savaşta İran milletinin direnişinin zaferini vurgulayan Ruhani,'İran halkı, dayatılan ekonomik savaşa kahramanca direnerek, ABD'nin maksimum baskı politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu kanıtladı'diye belirtti.

Cumhurbaşkanı,'Şimdi İran ile komşuları arasındaki işbirliği ve sinerjinin gölgesinde bölgede güvenlik ve kalkınmanın desteklenmesine tanık olma ve ülkenin istikrar ve ekonomik büyüme yolunu olabildiğince güçlü ve hızlı bir şekilde takip etme zamanı'dedi.

Ruhani, hükümetin ekonomik planlarına atıfta bulunarak şunları vurgulayarak'İyileşen ekonomik koşullarda hükümet, uygun maliye politikaları benimseyerek ve likiditeyi yatırımların üretimine ve geliştirilmesine yönlendirerek ulusal paranın güçlendirilmesini ve ülkenin ulusal üretimine ve ekonomik büyümesine katkıda bulunmanın peşindedir'ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanı ayrıca Ekonomi Bakanı'na, mali ve bütçe disiplini geliştirmek için hükümet hisselerini ve fazla varlıkları satmaya ve onaylanan plana uygun olarak devlet tahvilleri çıkarmaya devam etmesi talimatını verdi.



