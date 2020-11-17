İranlı kadın barış büyükelçisi İzmir'e vardı

Barış mesajını vermek için ikinci dünya turuna başlayan İranlı barış ve sosyal aktivisti Puye Mehdevi Nadir, "Barışa Giden Yol 2020" başlığı ile Tahran'ın Azadi Meydanı'ndan Tahran Barış Müzesi'ne yürüdükten sonra Türkiye'de attığı ikinci adımlarını anlattı.

Daha önce Türkiye'de yürüyüş için seçilen rotaya göre İzmir'den Kuşadası'ndaki Barış Eli heykeline 100 km yürüdüğünü dile getiren Mehdi Nadir, Türkiye'deki son deprem mağdurlarına başsağlığı dileyerek, 'Maalesef deprem ve sel felaketi bu rotada yaşandı. Umarım 2020 barış yolu hayırlara vesile olur' dedi.

2020 Barış Yolu'ndaki yolculuğuna devam ettiğini kaydeden İranlı barış aktivisti Mehdevi Nadir, 'İnşallah dünyanın tüm ülkelerine seyahat edeceğim ve her ülkede ulusal bir sembol ile barış sembolü arasında barış yürüyüşü yapacağım. Bu, bir veya yüzlerce kilometre olabilir' diye konuştu.

Korona salgını ve sınırların kapanması nedeniyle bu gezilerin süreksiz olduğunu açıklayan Mehdevi Nadir, barış yollarının birbirine bağlanmasından dünya barışına bir yol çizileceğini vurgulayarak, 'Bunlardan elde edeceğim gelirler, İran'da ve dünyada çocukların, kadınların ve yoksul insanların yaşam koşullarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yardım etmek için harcanacak ve bu benim doğrudan gözetim ve denetimim altında yapılacaktır' diye belirtti.

Bu gezideki adımlarını satarak hayır projelerine yardım edeceğini ifade eden Mehdevi Nadir, 'Son üç ayda adımlarının bir kısmı hayır kurumları ve sevgili yurttaşlar tarafından satın alındı ​​ve hayır kurumlarından alınan paralar Sistan ve Beluçistan ilindeki yoksul insanlara su temini için su borularına harcanıyor' açıklamasında bulundu.

Mehdevi Nadir, 'Dünya insanlarının umut, güvenlik, mutluluk, kardeşlik, dostluk, sevgi ve rahatlığa, savaşsız, yaptırım olmayan bir dünyaya ihtiyacı var' diye ekledi.

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