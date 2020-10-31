İran’ın Ankara Büyükelçisi İzmir depreminden dolayı başsağlığı diledi

Farazman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,’’İzmir’de meydana gelen depremden dolayı üzüntülerimi bildirir,Türkiye hükümeti ve halkı, özellikle depremzede ailelerin üzüntüsünü içtenlikle paylaşıyorum.’’ dedi.

Farazmand, ‘’ Yüce Allah’tan depremde hayatını kaybedenlere rahmet,ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diliyorum. ‘’ dedi.

Deprem sonrası İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri, İçişleri, Sağlık Bakanları Türk meslektaşlarına gönderdikleri mesajlarda depremden dolayı üzüntülerini bildirerek, İran’ın her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdiler.

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2012