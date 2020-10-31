31 Eki 2020 14:20
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Ruhani, İran’ın Türkiye’deki deprem bölgesine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi

Ruhani, İran’ın Türkiye’deki deprem bölgesine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın Türkiye deprem bölgelerine yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mesajda bu konuyu belirtti.

Ruhani mesajında Türkiye’deki depremden duyduğu üzüntüyü belirterek ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar temenni etti.

Ruhani, İran’ın deprem bölgelerine her türlü yardıma hazır olduğunu belirterek bir an önce deprem bölgelerinde güvenli şartların sağlanmasını temenni etti.

Deprem sonrası İran Dışişleri, Sağlık ve İçişleri Bakanları da meslektaşlarına gönderdikleri mesajlarda İran’ın yardıma hazır olduklarını bildirmişlerdi.

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