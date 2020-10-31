Ruhani, İran’ın Türkiye’deki deprem bölgesine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi

Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mesajda bu konuyu belirtti.

Ruhani mesajında Türkiye’deki depremden duyduğu üzüntüyü belirterek ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar temenni etti.

Ruhani, İran’ın deprem bölgelerine her türlü yardıma hazır olduğunu belirterek bir an önce deprem bölgelerinde güvenli şartların sağlanmasını temenni etti.

Deprem sonrası İran Dışişleri, Sağlık ve İçişleri Bakanları da meslektaşlarına gönderdikleri mesajlarda İran’ın yardıma hazır olduklarını bildirmişlerdi.

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2012