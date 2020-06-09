Kültür, insanı barış ve dostluğa çağırıyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO yeni Başkanı Server Bahti ile Kültür ve İslami İletişim Kurumu binasında bir araya gelen İbrahimi Türkman, 'Kültür ve İslami İletişim Kurumu olarak 63 ülkede 85 kültür temsilciliği ile uzmanlarımızın maharet ve bilimlerini kullanarak muhataplarımıza 7 bin yıllık uygarlığımızı, İslam Devrimi'nin kazanımlarını ve İslam'in yumuşak yüzünü ülkemizin bilimsel ve kültürel gelişmeleri ve turistik cazibeleri ile birlikte dünya kamuoyuna tanıtmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

Kültür ve İslami İletişim Kurumu ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı arasındaki yararlı ve etkin iş birliğine değinen İbrahimi Türkman, 'ECO ülkelerindeki kültürek ortak yönlerimiz, kültürel ve uluslararası kurumların iş birliğini artırarak, ortak hedefleri takip etmelerine katkı sağlayabilir. ECO bölgesinde faliyet, Kültür ve İslami İletişim Kurumu'nun önceliklerindendir' değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı yeni Başkanı Server Bahti de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İbrahimi Türkman'ın sözlerine katıldığını belirterek, Kültür ve İslami İletişim Kurumu ile iş birliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

İran, Pakistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT); İran devriminden sonra atıl duruma düşen Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD)’nin bir devamı olarak, 1985 yılında üç ülke arasında imzalanan ve 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını tadil eden bir protokol ile kurulmuştur. Ancak daha sonra 1985 tarihli söz konusu protokolün üye ülkelerce onaylanması konusunda ortaya çıkan ihtilaflar nedeniyle; 1990 yılında EİT Yüksek Konseyi “İslamabad’da, bakanlar düzeyinde, 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını yeniden tadil eden bir protokol imzalayarak” çalışmalarına başlamıştır. Merkezi Tahran olan Örgütün asıl amacı, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesidir. Örgüte; Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan üye olmuşlardır.