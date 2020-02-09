İzmir'de İran Kısa Film Ayı Etkinliği düzenlendi

7 İranlı yönetmen tarafından çekilen 9 kısa film, İzmir’de düzenlenen "İran Kısa Film Ayı Etkinliği çerçevesinde gösterime girdi.

"İran Kısa Film Ayı"nın 6 Şubat günü yapılan açılış töreninde Said Necati'nin yönettiği “Serahi” ve “Yağmur Yavaşça Yağıyor” isimli kısa filmler vizyona girdi ve seyircinin yoğun ilgisini çekti.

8 Mart'a kadar sürecek "İran Kısa Film Ayı" etkinliği kapmsaında her hafta İzmir'deki Mavi Bahçe Merkezi'nde İran sinemasından iki kısa film gösterilecek.

Bu etkinlik İzmir Film ve Televizyon Derneği ile Tahsin İşbilen'in iş birliği ile düzenlendi.