General Süleymani suikastı, Beyaz Saray'ın stratejik hatasıydı

Emir Abdullahiyan bu görüşmesinin başında İran-İngiltere parlamnetolararası ilişkilerine değinerek, 'İki ülke parlamentoları her daim çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmuştur. Parlamentolararası ilişkilerin sürmesi iyidir ancak iş birliğinin yavaş olması ve özellikle İngiltere'nin taahhütlerini uygulamayı geciktirmesi iş birliğinin yavaş ilerlemesine sebep oluyor' dedi.

Bankacılık mali kanalının açılmasının Londra'nın taahhütlerinden biri olduğuna değinen Emir Abdullahiyan, 'Londra yetkilileri İran'a ilişkin taahhütlerini yerine getirmedikleri gibi ülkemize karşı temelsiz iddialarda bile bulunuyor' diye konuştu.

ABD ve bazı müttefiklerinin barış ve istikrarı bozan keyfi eylemlerini eleştiren Emir Abdulahiyan, Şehit General Kasım Süleymani'nin bölge ve dünya güvenliğinde büyük payı olarak terörle mücadele kahramanı olduğunu belirterek, onun suikaste uğramasının Beyaz Saray'ın stratejik hatası olduğunu ifade etti.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire de bu görüşmede yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemli olduğuna değinerek, 'İngilitere'nin Tahran Büyükelçiliği olarak parlamentolararası ilişkilerin artması için elimizden geleni yapacağız' diye belirtti.

ABD'nin taahütlerini ifa etmediğine ve Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı olarak çekildiğine dikkati çeken Macaire, 'ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesinden sonra karmaşık koşullar altında bulunduk, ancak her daim bu anlaşmayı desteklediğimizi dile getirdik' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish